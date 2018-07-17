Суд подтвердил увольнение замглавы Ростова по ЖКХ по утрате доверия

РОСТОВ-НА-ДОНУ , 17 июля. / ТАСС /. Ростовский областной суд подтвердил увольнение заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимира Сакеллариуса в связи с утратой доверия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону уволен с должности в связи с утратой доверия после проверки ведомства, не назвав фамилию чиновника. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах региона, речь идет о заместителе главы администрации Ростова Владимире Сакеллариусе.

"Его зовут Владимир Ильич Сакеллариус, 12 июля было это решение по иску прокурора об обязании расторгнуть трудовой договор в связи с утратой доверия, к администрации города Ростова-на-Дону был иск", — сообщили в пресс-службе суда.

По данным прокуратуры, замглавы администрации «не принял меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его родственником, возглавляющим группу управляющих компаний». Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать город расторгнуть с виновным лицом трудовой договор в связи с утратой доверия. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, затем ведомство внесло апелляционное представление.

Судебная коллегия Ростовского областного суда отменила решение районного суда и обязала орган местного самоуправления расторгнуть трудовой договор с заместителем главы администрации города по ЖКХ в связи с утратой доверия. Распоряжением главы администрации чиновник уволен. В пресс-службе администрации города данный вопрос ТАСС не прокомментировали.

По данным сайта мэрии города, Владимир Сакеллариус был назначен на должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ 3 мая 2017 года. Как сообщали ранее местные СМИ, Сакеллариус в мае 2017 года покинул ряды депутатов Заксобрания региона. По данным СМИ, с 1995 года он был директором компании «Квадро», год назад передал эти полномочия своему сыну.