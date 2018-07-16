Из администрации Ростова уволили замглавы по ЖКХ Владимира Сакеллариуса 

Сакеллариус покинул пост по требованию прокуратуры Ростова-на-Дону
Заместителя главы городской администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимира Сакеллариуса уволили по требованию ростовской прокуратуры. Досрочное расторжение трудового договора с чиновником объясняют утратой доверия. — Установлено, что он не принимал меры по урегулированию конфликта интересов. Последний был связан с тем, что его сын возглавляет группу городских управляющих компаний, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Первоначально прокурор Ростова-на-Дону подал иск в Ленинский районный суд с требованием расторгнуть трудовой договор с Сакеллариусом в связи с утратой доверия. Суд в удовлетворении иска отказал. Прокурор подал апелляцию. В итоге Ростовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда и обязал муниципалитет уволить чиновника. На данный момент Сакеллариус освобожден от должности замглавы города. Редакция 161. ru попыталась получить комментарий Владимира Ильича, однако на звонки тот не отвечает. В горадминистрации комментировать увольнение чиновника не стали.