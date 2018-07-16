Ещё
Сельхозпроизводители Северной Осетии планируют закупить около 10 тыс. коров к 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сельхозпроизводители Северной Осетии планируют закупить около 10 тыс. коров к 2019 году 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные товаропроизводители Северной Осетии планируют приобрести 9850 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, передает пресс-служба главы и правительства региона.
"В рамках соглашений, достигнутых с АО «Росагролизинг» в 2018-2019 годах, сельскохозяйственные товаропроизводители Северной Осетии планируют приобрести 9850 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления", — говорится в сообщении.
По словам Битарова, к 2023 году поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях планируется довести до 30 тыс. голов. Для устойчивого развития подотрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока и продуктов его переработки министерством сельского хозяйства Северной Осетии была сформирована заявочная документация на 2019 год до 50 млн рублей.
"В свою очередь, правительство республики гарантирует обеспечение выделения средств в размере 3,6 млн рублей на финансирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве из республиканского бюджета", — цитирует Вячеслава Битарова пресс-служба.
Первый заместитель министра сельского хозяйства выразил готовность оказать материальную помощь республике.
ТАСС: последние новости
Движение на улице Академика Курчатова в Москве ограничено из-за пожара в автосервисе Глава Минприроды назначил директора нового департамента ООПТ и Байкала Исследование: большинство россиян думают, что иностранцам понравилась организация ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»175
В России оценили неожиданное решение Франции79
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина238
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа25
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение