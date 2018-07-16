Сельхозпроизводители Северной Осетии планируют закупить около 10 тыс. коров к 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ , 16 июля. / ТАСС /. Сельскохозяйственные товаропроизводители Северной Осетии планируют приобрести 9850 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, передает пресс-служба главы и правительства региона.

"В рамках соглашений, достигнутых с АО «Росагролизинг» в 2018-2019 годах, сельскохозяйственные товаропроизводители Северной Осетии планируют приобрести 9850 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления", — говорится в сообщении.

По словам Битарова, к 2023 году поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях планируется довести до 30 тыс. голов. Для устойчивого развития подотрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока и продуктов его переработки министерством сельского хозяйства Северной Осетии была сформирована заявочная документация на 2019 год до 50 млн рублей.

"В свою очередь, правительство республики гарантирует обеспечение выделения средств в размере 3,6 млн рублей на финансирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве из республиканского бюджета", — цитирует Вячеслава Битарова пресс-служба.

Первый заместитель министра сельского хозяйства выразил готовность оказать материальную помощь республике.