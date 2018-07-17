Ещё
В Петербурге поменяются правила строительства метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге поменяются правила строительства метро 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В 2018 году в Санкт-Петербурге внедрят проектное управление строительством метро. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина.
— Первоочередной шаг — создание на базе комитета по развитию транспортной инфраструктуры проектного офиса по строительству и реконструкции объектов метрополитена. В дальнейшем планируется внедрение информационных технологий управления проектами и проектирования объектов, включая использование цифровых моделей объектов — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый принцип обеспечит эффективную эксплуатацию построенных объектов метрополитена, разграничит ответственность, а также повысит эффективность внутри— и межведомственного взаимодействия.
В структуру офиса войдут группа планирования и контроля реализации проектов и рабочая группа для руководства проектом на всех стадиях его реализации. Функциональным заказчиком станет «Дирекция транспортного строительства».
Принципы проектного управления применят уже на объектах 2018 года: станциях «Дунайский проспект», «Проспект Славы», «Шушары» и депо «Южное».
Ранее Пятый канал сообщал, что станция метро «Шушары», которая относится к транспортному узлу «Южный», откроется не позднее 1 января 2019 года.
Пятый канал: последние новости
В сети появились реальные снимки посадки НЛО на землю Миддлтон в бешенстве: принц Уильям заигрывал с израильской супермоделью Жукткая гибель молодого рабочего за станком попала на видео
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США114
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США496
Путин и Трамп обсудили Украину173
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки31
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение