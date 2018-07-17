В Петербурге поменяются правила строительства метро

В 2018 году в Санкт-Петербурге внедрят проектное управление строительством метро. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

— Первоочередной шаг — создание на базе комитета по развитию транспортной инфраструктуры проектного офиса по строительству и реконструкции объектов метрополитена. В дальнейшем планируется внедрение информационных технологий управления проектами и проектирования объектов, включая использование цифровых моделей объектов — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый принцип обеспечит эффективную эксплуатацию построенных объектов метрополитена, разграничит ответственность, а также повысит эффективность внутри— и межведомственного взаимодействия.

В структуру офиса войдут группа планирования и контроля реализации проектов и рабочая группа для руководства проектом на всех стадиях его реализации. Функциональным заказчиком станет «Дирекция транспортного строительства».

Принципы проектного управления применят уже на объектах 2018 года: станциях «Дунайский проспект», «Проспект Славы», «Шушары» и депо «Южное».

Ранее Пятый канал сообщал, что станция метро «Шушары», которая относится к транспортному узлу «Южный», откроется не позднее 1 января 2019 года.