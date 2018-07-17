Первый православный монастырь возведут в Японии

Первый православный монастырь в скором времени появится в Японии . Обитель посвятят святителю Николаю Японскому — русскому клирику, который в конце позапрошлого века основал православную церковь в Стране восходящего солнца. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Как ожидается, организацией монашеской общины будет заниматься насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах Герасим (Шевцов). В патриархате рассказали, что для будущего монастыря 22 июня, по благословению архиепископа Токийского и митрополита всей Японии Даниила, была приобретена земля, на которой построят храм. Она расположена в японском городе Адзиро ( префектура Сидзуока ). Ранее на месте его предполагаемой закладки насельниками обители архимандритом Герасимом (Шевцовым) и иноком Соломоном был отслужен первый молебен. В Японию для будущего мужского монастыря из России привезли большое напрестольное Евангелие, которое было напечатано в типографии лавры на японском языке в переводе святого Николая. Любопытно, что книга открывается по-японски — ее корешок расположен справа. Чтение ведется справа налево и сверху вниз. Книга в переплете весит 10 килограммов.

Отметим, что впервые вопрос о возрождении монашеской жизни в Японии был затронут еще в 2005 году на заседании Священного Синода под председательством патриарха Алексия II

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