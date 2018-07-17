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Первый православный монастырь возведут в Японии
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Первый православный монастырь возведут в Японии 

Мир24 1 час назад
Первый православный монастырь в скором времени появится в Японии. Обитель посвятят святителю Николаю Японскому — русскому клирику, который в конце позапрошлого века основал православную церковь в Стране восходящего солнца. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Как ожидается, организацией монашеской общины будет заниматься насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах Герасим (Шевцов). В патриархате рассказали, что для будущего монастыря 22 июня, по благословению архиепископа Токийского и митрополита всей Японии Даниила, была приобретена земля, на которой построят храм. Она расположена в японском городе Адзиро (префектура Сидзуока). Ранее на месте его предполагаемой закладки насельниками обители архимандритом Герасимом (Шевцовым) и иноком Соломоном был отслужен первый молебен. В Японию для будущего мужского монастыря из России привезли большое напрестольное Евангелие, которое было напечатано в типографии лавры на японском языке в переводе святого Николая. Любопытно, что книга открывается по-японски — ее корешок расположен справа. Чтение ведется справа налево и сверху вниз. Книга в переплете весит 10 килограммов.
Отметим, что впервые вопрос о возрождении монашеской жизни в Японии был затронут еще в 2005 году на заседании Священного Синода под председательством патриарха Алексия II.
Напомним, сегодня в России отмечается сотая годовщина расстрела большевиками царской семьи.
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