Песочницу во дворе на улице Пришвина привели в порядок

Сотрудники коммунальных служб привели в порядок песочницу, расположенную на детской площадке во дворе дома № 21 по улице Пришвина. Информация об этом размещена на портале «Наш город».

На отсутствие песка в песочнице внимание властей обратила жительница района.

В этот же день на ее обращение поступил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

«Эксплуатирующей организацией песок в песочницу засыпан», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для эффективной связи жителей с исполнительной властью. Оставить сообщение возможно после несложной регистрации. На сегодняшний день на портале открыто более 20 рубрик для обращений горожан. (ис)