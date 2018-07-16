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Песочницу во дворе на улице Пришвина привели в порядок
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Песочницу во дворе на улице Пришвина привели в порядок 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Сотрудники коммунальных служб привели в порядок песочницу, расположенную на детской площадке во дворе дома № 21 по улице Пришвина. Информация об этом размещена на портале «Наш город».
На отсутствие песка в песочнице внимание властей обратила жительница района.
В этот же день на ее обращение поступил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
«Эксплуатирующей организацией песок в песочницу засыпан», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для эффективной связи жителей с исполнительной властью. Оставить сообщение возможно после несложной регистрации. На сегодняшний день на портале открыто более 20 рубрик для обращений горожан. (ис)
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