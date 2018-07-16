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Ямы и выбоины ликвидировали в одном из внутридворовых проездов Рязанского
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Ямы и выбоины ликвидировали в одном из внутридворовых проездов Рязанского 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Силами коммунальных служб Рязанского района в одном из внутридворовых проездов по адресу: Рязанский проспект, 73 заделали ямы и выбоины.
Ранее на портал «Наш город» с просьбой решить проблему написал местный житель.
После проведения ремонта на сайте опубликован официальный ответ за подписью главы управы Рязанского района Андрея Киселева.
«Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, что порталом «Наш город» может воспользоваться любой москвич после несложной процедуры регистрации. (ск)
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