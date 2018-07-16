Ямы и выбоины ликвидировали в одном из внутридворовых проездов Рязанского

Силами коммунальных служб Рязанского района в одном из внутридворовых проездов по адресу: Рязанский проспект, 73 заделали ямы и выбоины.

Ранее на портал «Наш город» с просьбой решить проблему написал местный житель.

После проведения ремонта на сайте опубликован официальный ответ за подписью главы управы Рязанского района Андрея Киселева

«Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, что порталом «Наш город» может воспользоваться любой москвич после несложной процедуры регистрации. (ск)