В аэропорту Геленджика появятся новые ангары

КРАСНОДАР , 16 июля. / ТАСС /. Проект строительства новых ангаров в аэропорту Геленджика получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел проект строительства быстровозводимых ангаров для нужд международного аэропорта Геленджик… Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.

На территории аэропорта появятся ангары вспомогательного пользования: административно-производственное здание для автотранспортной службы аэропорта площадью почти 1,3 тыс. кв. м, склад аэродромной службы площадью около 600 кв. м. для временного хранения вспомогательных материалов. Также запланировано обустройство новых проездов по ангарам и другие работы.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано Главгосэкспертизой России в июле 2015 года.

На первую реконструкцию аэропорт Геленджик был закрыт в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно-посадочная полоса. Первый коммерческий рейс из Геленджика после реконструкции состоялся 29 мая 2010 года. Со сменой владельцев аэропорта в апреле 2018 года были приняты решения по его дальнейшему развитию, в том числе по строительству нового аэровокзала с сопутствующими объектами.