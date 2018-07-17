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В Михайловском районе воры обесточили пять селений, обокрав подстанцию
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В Михайловском районе воры обесточили пять селений, обокрав подстанцию 

АиФ Рязань 49 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В ночь на 16 июля на подстанции «Поздное» в Михайловском районе неизвестные похитили энергооборудование, сообщает пресс-служба «Рязаньэнерго».
Воры взломали двери комплектного распределительного устройства в ячейке подстанции, самостоятельно вырубили выключатель, находившийся под напряжением, а затем демонтировали его вместе с блоком управления.
Из-за кражи оборудования в течение шести часов были обесточены потребители пяти населенных пунктов Михайловского района:
древня Ольховец;деревня Напольные выселки;село Жмурово;село Красное;деревня Шанчерово.
Прибывшие на место происшествия полицейские вместе с отделом безопасности «Рязаньэнерго» приступили к розыску лиц, причастных к краже.
Ущерб, нанесенный энергетикам, оценивается специалистами в сумму 240 тысяч рублей.
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