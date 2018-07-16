Больше работаешь — дольше живешь: донские депутаты проголосовали за повышение пенсионного возраста

Женщинам грозит работать до 63 лет Сегодня, 16 июля, в Законодательном собрании одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. 38 человек проголосовали «за», пять — «против», один воздержался.

Рассказываем, какие доводы приводили народные избранники в пользу реформы.

«Медицина положительно оценивает влияние труда на долголетие»

Заместитель министра здравоохранения Станислав Беседовский пытался всех убедить, что работа — ключ к долголетию.

— К сожалению, никто не живет вечно. И мозг страдает, и организм дряхлеет. Но интенсивная деятельность способствует долголетию, — уверенно заявил с трибуны Беседовский.

Точный механизм того, как эта схема работает, чиновник не раскрыл, однако продолжал настаивать на том, что за последнее десятилетие во всем мире ну и, конечно же, в Ростове-на-Дону, у людей «замедлились процессы изменения головного мозга и всего организма». Что это конкретно означает и каким местом относится к пенсии, чиновник не сказал.

И вообще, по словам господина Беседовского, «на Дону продолжительность жизни четко соответствует мировым тенденциям».

— Медицина положительно оценивает влияние труда на долголетие. Сейчас мировое сообщество считает, что молодость длится до 45 лет, — закончил свою пламенную речь он.

Остается надеяться, что в поликлиниках все же не начнут прописывать трудотерапию вместо физпроцедур.

минздраве считают, что работа располагает к долголетию

Следом слово взял представитель культуры и искусства, председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по сохранению культурного наследия и делам казачества Николай Кузнецов

Он заявил, что в СССР пенсионный возраст был чисто политическим вопросом, мол, надо было показать все прелести социализма. А сейчас денег нет, «чудес не бывает» и выход один — повышать пенсионный возраст.

— Задача реформы — обеспечить достойный уровень жизни старшему поколению, — объявил Кузнецов.

По ее словам, сейчас на Дону пенсию повышают на 400 рублей в год, а если законопроект одобрят, то в год пенсия будет индексироваться аж на тысячу рублей.

— Это значит, что каждый месяц, начиная с 2019 года, человек будет получать в год на 12 тысяч рублей больше, — скрупулезно подсчитала Васильева.

По данным Васильевой, сейчас на Дону работают 216 тысяч пенсионеров. Правда, спикер не пояснила, связано ли это с их стремлением к долголетию, либо людям просто не хватает денег, чтобы как-то обеспечить себя.

В Ростовской области средний размер пенсии — 13 тысяч рублей

Какие были возражения

Виктор Булгаков. После официальных докладов на трибуну вышел член КПРФ

— Я всегда относился и отношусь к реформе в высшей степени осторожно и аккуратно. Повышение пенсионного возраста позволит властям сегодня сэкономить по меньшей мере один триллион рублей. Ради этих денег в жертву приносятся интересы и даже жизни миллионов людей. Поднимая порог выхода на пенсии, чиновники попросту отсекают от нее половину граждан. В России до 60 лет не доживают 43 процента мужчин, до 63 лет — четверть женщин. Мировой опыт совершенно несостоятелен. Нас сравнивают со странами, где продолжительность жизни выше 80 лет, —заявил коммунист.

По его словам, под видом реформ произойдет фактически «отмена пенсий для миллиона граждан», которые просто не доживут до нужного возраста.

В итоге большинство депутатов проголосовало за увеличение возраста выхода на пенсию.

Суть реформы

Глава правительства России Дмитрий Медведев 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу, обнародовал законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года (вместо 55), а мужчины — в 65 (вместо 60). Утвердить закон планируют до конца июля, изменения начнут действовать с начала 2019 года.

Перемены не затронут нынешних пенсионеров. Для мужчин 1959–1963 годов и женщин 1964–1971 годов рождения предусмотрен переходный период: каждые два года возраст пенсионеров будут увеличивать на год. То есть в полную силу реформа ударит по женщинам, которым сегодня 47 лет, и 53-летним мужчинам.

Вырастет пенсионный возраст работников Крайнего Севера, госслужащих, медиков и педагогов. Те, у кого не хватает трудового стажа на обычную пенсию, в итоге смогут получать страховые выплаты в 68 и 70 лет.