На улице Корнейчука удалили сухостойное дерево

Коммунальщики района Бибирево удалили сухостойное дерево во дворе дома № 55 по улице Корнейчука. Это было сделано после обращения жительницы района на портал «Наш город», которая и обратила внимание властей на аварийное состояние зеленого насаждения.

Ее заявка была оперативно рассмотрена, и после выполнения необходимых работ женщина получила уведомление за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

«Сухое дерево удалено», — говорится в сообщении.

Портал «Наш город» был создан по инициативе мэра Москвы для оперативного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить там обращение может любой пользователь Сети, пройдя несложную регистрацию.

(ис)