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На улице Корнейчука удалили сухостойное дерево
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На улице Корнейчука удалили сухостойное дерево 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальщики района Бибирево удалили сухостойное дерево во дворе дома № 55 по улице Корнейчука. Это было сделано после обращения жительницы района на портал «Наш город», которая и обратила внимание властей на аварийное состояние зеленого насаждения.
Ее заявка была оперативно рассмотрена, и после выполнения необходимых работ женщина получила уведомление за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
«Сухое дерево удалено», — говорится в сообщении.
Портал «Наш город» был создан по инициативе мэра Москвы для оперативного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить там обращение может любой пользователь Сети, пройдя несложную регистрацию.
(ис)
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