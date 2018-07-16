Ценности Америки должны направлять дипломатию Белого дома 

За всю свою жизнь я не могу вспомнить такой недели, чтобы президент Соединенных Штатов настолько сильно оскорблял ближайших союзников и льстил нашим самым большим противникам. Отдаление друзей, которые разделяют наши ценности, на фоне игнорирования посягательств враждебной державы на суверенитет США — это дипломатия в своем наиболее некомпетентном и контрпродуктивном виде, и американцы из обеих партий должны потребовать это прекратить.
В среду на саммите НАТО в Брюсселе президент Дональд Трамп изо всех сил пытался оскорбить канцлера Германии Ангелу Меркель, заявив, что ее страна находится «в плену» у России. Он превратил в пощечину давнюю и справедливую претензию, касающуюся недостаточных трат европейских стран на оборону, по-видимому, требуя, чтобы их расходные обязательства были удвоены. А позже он докопался до премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, утверждая, что она неправильно ведет переговоры по Брекситу, заодно похвалив одного из министров, который только что покинул ее правительство. Попытка отказаться от этих слов с его затасканным рефреном — «фейк ньюс» — никого не обманула. Ущерб был нанесен. И он оказался больше, чем прибыль.
В пятницу президент снова отмахнулся от расследования российского вмешательства, назвав его «сфальсифицированной охотой на ведьм», хотя министерство юстиции уже проинформировало его о предстоящем обвинительном заключении в отношении 12 россиян, которые пытались повлиять на выборы 2016 года. Трамп сказал, что поднимет эту тему, когда встретится с Путиным в понедельник: «Я обязательно твердо задам этот вопрос». Извините, Господин Президент. Министерство юстиции США уже ответило на этот вопрос.
Состояние отрицания в том, что касается России, которое пронизывает овальный кабинет, привело к саммиту в Хельсинки в понедельник, крупной удаче для Путина. Сильный человек, который аннексировал территорию своих соседей, дестабилизировал американских союзников в Восточной Европе, способствовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США, получает возможность разделить сцену с американским президентом. Это замечательно для него. Но какая нам от этого польза? Ответ на этот вопрос неясен.
В верхней части повестки дня Путина будет освобождение от санкций, проистекающих из его захвата земли Крыма. Отказ от них был бы огромной ошибкой. Эти меры наказания работают так, как и должны были: несмотря на рост цен на нефть, российская нефтезависимая экономика находится в бедственном положении, а финансовые трудности Москвы привели к общенациональным протестам против пенсионных реформ. Санкции должны оставаться в силе.
Путин будет искать сигналы того, что США приняли его аннексию Крыма. Согласие прекратить американские поставки так называемого летального оборонительного оружия Киеву или обещание, что ни Украина, ни Грузия никогда не будут рассматриваться в качестве кандидатов в члены НАТО, было бы серьезной ошибкой, подрывающей веру в гарантии безопасности США в республиках Прибалтики и в Польше.
Путин также, вероятно, предложит Трампу ударить по рукам в вопросе сирийской гражданской войны, а также снизить в регионе иранское влияние и вытеснить оттуда иранские войска. Нет никаких оснований полагать, что Москва имеет такое влияние на Тегеран. Кроме того, любое российское обещание подтолкнуть Асада к мирному примирению будет пустым. Москва в очередной раз поддержит зверства сирийского правительства в отношении мирного населения.
Путин также надеется, что Трамп смягчит американскую оппозицию трубопроводу «Северный поток — 2» для транспортировки газа в Европу. Трамп поддержал позицию США на саммите НАТО — это правильно, поскольку трубопровод даст России значительные экономические рычаги воздействия на Европу. В Хельсинки он не должен отклоняться от этой линии.
Существует, однако, одна возможность для продуктивного взаимодействия: желание Путина продлить договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году. Соглашение (согласованное администрацией Обамы — прим. автора) имеет свои недостатки, однако договоры о нераспространении ядерного оружия, как правило, соответствуют интересам США, поскольку наши обычные вооруженные силы не имеют себе равных. Согласие вести новые переговоры имеет мало недостатков, и США могли бы использовать их, чтобы вернуть Россию на путь соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
К счастью, республиканцы в Конгрессе гораздо более реалистично относятся к геополитическим амбициям России, но они слишком сдержанно призывают Белый дом прекратить нянчиться с Путиным и пренебрегать нашими союзниками.
На протяжении поколений лидеры обеих партий играли важную роль в создании и поддержании стратегических альянсов, которые столь хорошо послужили США и помогли предотвратить третью мировую войну. Эти союзы связаны не только конкретными коллективными действиями — военным сотрудничеством, торговыми сделками и дипломатическими инициативами — но и с общими принципами. США и их европейские союзники были оплотом ценностей, которые дали так много для прогресса человечества: демократии, свободы, верховенства закона, прав человека, свободной прессы и капитализма.
Американцы в подавляющем большинстве поддерживают эти ценности и понимают, что наш интерес заключается в формировании союзов со странами, которые их разделяют. Это не позиция демократов или республиканцев. Это часть нашей идентичности как американцев — и наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы Белый дом знал об этом.