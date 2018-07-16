Ценности Америки должны направлять дипломатию Белого дома

За всю свою жизнь я не могу вспомнить такой недели, чтобы президент Соединенных Штатов настолько сильно оскорблял ближайших союзников и льстил нашим самым большим противникам. Отдаление друзей, которые разделяют наши ценности, на фоне игнорирования посягательств враждебной державы на суверенитет США — это дипломатия в своем наиболее некомпетентном и контрпродуктивном виде, и американцы из обеих партий должны потребовать это прекратить.

В пятницу президент снова отмахнулся от расследования российского вмешательства, назвав его «сфальсифицированной охотой на ведьм», хотя министерство юстиции уже проинформировало его о предстоящем обвинительном заключении в отношении 12 россиян, которые пытались повлиять на выборы 2016 года. Трамп сказал, что поднимет эту тему, когда встретится с Путиным в понедельник: «Я обязательно твердо задам этот вопрос». Извините, Господин Президент. Министерство юстиции США уже ответило на этот вопрос.

Состояние отрицания в том, что касается России, которое пронизывает овальный кабинет, привело к саммиту в Хельсинки в понедельник, крупной удаче для Путина. Сильный человек, который аннексировал территорию своих соседей, дестабилизировал американских союзников в Восточной Европе, способствовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США, получает возможность разделить сцену с американским президентом. Это замечательно для него. Но какая нам от этого польза? Ответ на этот вопрос неясен.

В верхней части повестки дня Путина будет освобождение от санкций, проистекающих из его захвата земли Крыма . Отказ от них был бы огромной ошибкой. Эти меры наказания работают так, как и должны были: несмотря на рост цен на нефть, российская нефтезависимая экономика находится в бедственном положении, а финансовые трудности Москвы привели к общенациональным протестам против пенсионных реформ. Санкции должны оставаться в силе.

Путин будет искать сигналы того, что США приняли его аннексию Крыма. Согласие прекратить американские поставки так называемого летального оборонительного оружия Киеву или обещание, что ни Украина , ни Грузия никогда не будут рассматриваться в качестве кандидатов в члены НАТО, было бы серьезной ошибкой, подрывающей веру в гарантии безопасности США в республиках Прибалтики и в Польше

Путин также, вероятно, предложит Трампу ударить по рукам в вопросе сирийской гражданской войны, а также снизить в регионе иранское влияние и вытеснить оттуда иранские войска. Нет никаких оснований полагать, что Москва имеет такое влияние на Тегеран . Кроме того, любое российское обещание подтолкнуть Асада к мирному примирению будет пустым. Москва в очередной раз поддержит зверства сирийского правительства в отношении мирного населения.

Путин также надеется, что Трамп смягчит американскую оппозицию трубопроводу «Северный поток — 2» для транспортировки газа в Европу. Трамп поддержал позицию США на саммите НАТО — это правильно, поскольку трубопровод даст России значительные экономические рычаги воздействия на Европу. В Хельсинки он не должен отклоняться от этой линии.

Существует, однако, одна возможность для продуктивного взаимодействия: желание Путина продлить договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году. Соглашение (согласованное администрацией Обамы — прим. автора) имеет свои недостатки, однако договоры о нераспространении ядерного оружия, как правило, соответствуют интересам США, поскольку наши обычные вооруженные силы не имеют себе равных. Согласие вести новые переговоры имеет мало недостатков, и США могли бы использовать их, чтобы вернуть Россию на путь соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

К счастью, республиканцы в Конгрессе гораздо более реалистично относятся к геополитическим амбициям России, но они слишком сдержанно призывают Белый дом прекратить нянчиться с Путиным и пренебрегать нашими союзниками.

На протяжении поколений лидеры обеих партий играли важную роль в создании и поддержании стратегических альянсов, которые столь хорошо послужили США и помогли предотвратить третью мировую войну. Эти союзы связаны не только конкретными коллективными действиями — военным сотрудничеством, торговыми сделками и дипломатическими инициативами — но и с общими принципами. США и их европейские союзники были оплотом ценностей, которые дали так много для прогресса человечества: демократии, свободы, верховенства закона, прав человека, свободной прессы и капитализма.

Американцы в подавляющем большинстве поддерживают эти ценности и понимают, что наш интерес заключается в формировании союзов со странами, которые их разделяют. Это не позиция демократов или республиканцев. Это часть нашей идентичности как американцев — и наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы Белый дом знал об этом.