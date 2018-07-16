В Печатниках прошли вторые традиционные заезды на самокатах и велосипедах

В четверг, 12 июля, для всех жителей района Печатники прошли вторые традиционные заезды на самокатах и велосипедах. На небольшой импровизированной сцене в амфитеатре парка «Печатники» всех гостей встретили веселые и энергичные аниматоры. Об этом сообщили в ГБУ КСЦ «Печатники».

«После того, как юные спортсмены разогрелись, они последовали за своими друзьями-зверятами на линию Старта. По завершении заезда каждый был награжден памятным дипломом и подарками», — говорится в сообщении.

Помимо заездов на велосипедах и самокатах, для гостей праздника был устроен настоящий танцевальный фейерверк, благодаря которому как взрослые, так и дети смогли научиться базовым движениям различных танцевальных направлений.

Подробнее о деятельности центра: vk.com/gbukscpechatniki. (еп)