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В Печатниках прошли вторые традиционные заезды на самокатах и велосипедах
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В Печатниках прошли вторые традиционные заезды на самокатах и велосипедах 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В четверг, 12 июля, для всех жителей района Печатники прошли вторые традиционные заезды на самокатах и велосипедах. На небольшой импровизированной сцене в амфитеатре парка «Печатники» всех гостей встретили веселые и энергичные аниматоры. Об этом сообщили в ГБУ КСЦ «Печатники».
«После того, как юные спортсмены разогрелись, они последовали за своими друзьями-зверятами на линию Старта. По завершении заезда каждый был награжден памятным дипломом и подарками», — говорится в сообщении.
Помимо заездов на велосипедах и самокатах, для гостей праздника был устроен настоящий танцевальный фейерверк, благодаря которому как взрослые, так и дети смогли научиться базовым движениям различных танцевальных направлений.
Подробнее о деятельности центра: vk.com/gbukscpechatniki. (еп)
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