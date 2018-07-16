Бьюти-гид: как выбрать дезодорант 

В чем отличие дезодоранта от антиперспиранта? Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay: «Оба средства предназначены для борьбы с запахом пота, но имеют разное действие. Дезодорант устраняет неприятный запах пота за счет подавления бактерий живущих в протоках потовых желез, а антиперспирант уменьшает само потоотделение». «Антиперспирант содержит в составе ионы алюминия, они „захлопывают“ потовые железы и пот не выделяется. Продолжительность действия даже хорошего дезодоранта всего несколько часов, поэтому его можно наносить несколько раз в день. Антиперспирант действует 24 и более часов, поэтому не стоит наносить его чаще, чем раз в день. Антиперспирант можно использовать только в зоне подмышечных впадин, а дезодорант — на любой части тела», — дополняет Людмила Суворина, врач дерматолог, косметолог, врач антиэйджинг медицины клиники косметологии и эстетической медицины Swiss Beauty clinic. Какие вещества в составе дезодоранта допустимы, а какие могут быть опасны для здоровья? Александр Прокофьев: «В состав дезодоранта могут входить спирт, антибактериальные вещества (триклозан, глюконат цинка), впитывающие агенты (каолин, тальк, перлит, оксид магния, крахмал, сода). В качестве антибактериальных компонентов могут использоваться эфирные масла (лимон, лаванда, чайное дерево), успокаивающие вещества (аллантоин, экстракты ромашки, алоэ, календулы, семян льна)». «Дезодорант не должен содержать в себе парабены, потому что они повышают риск онкологических заболеваний. Пропиленгликоль могут вызвать раздражение кожи, головную боль, нарушение деятельности центральной нервной системы. Амины могут быть причиной аллергических реакций, проблем с печенью и почками, а триклозан может привести к нарушению функции щитовидной железы. Также стоит избегать дезодорантов с красителями», — рассказывает Людмила Суворина. Стоит ли пользоваться дезодорантом во время занятий спортом? «Во время занятий спортом человек сильнее потеет, а с потом выводятся токсины из организма. Используя антиперсперант, мы блокируем выделение пота. Лучше всего не использовать ни антиперспирант, ни дезодорант во время тренировки, а принять душ до и после нее», — поясняет Александр Прокофьев. Что лучше использовать в жару в городе и на пляже? Людмила Суворина: «Для города отлично подойдет антиперспирант или же дезодорант-кристалл, а вот на пляже лучше не использовать ни одно из средств». «Не забывайте, что наносить как дезодорант, так и антиперспирант необходимо только на чистую и сухую кожу. В конце дня необходимо принять душ и смыть их. Не используйте антиперспирант ежедневно, лучше чередовать его использование с дезодорантом», — советует Александр Прокофьев. Что такое дезодорант в формате кристалла? «Кристаллические дезодоранты являются натуральными и не содержат таких опасных веществ, как хлор или аммоний. Кристаллический дезодорант, или алунит, слегка изменяет кислотность кожи. За счет этого бактерии уже не могут размножаться на верхнем слое эпидермиса. Такой дезодорант не вызывает аллергии и не имеет собственного запаха, снимает воспаление после бритья. Безусловно, он безопаснее остальных дезодорантов, но и эффект от использования не так высок», — рассказывает Людмила Суворина. «Дезодорант-кристалл препятствует росту бактерий, обладает антисептическим действием, ранозаживляющим и кровеостанавливающим, а также он не блокирует выделение пота», — дополняет Александр Прокофьев. Что лучше — шарик, стик или спрей? Людмила Суворина: «Большой разницы нет. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Стик обладает самым долговременным эффектом, но есть и минусы: он нередко скатывается, оставляет белые пятна на одежде. Дезодорант-спрей удобен в использовании, дает ощущение прохладной свежести, к тому же он более гигиеничен, так как не происходит соприкосновение кожи с самим средством. Шариковый дезодорант увлажняет кожу и имеет удобную систему дозировки».
Шариковый дезодорант Gentle Deodorant Eau Thermale, Uriage
Шариковый фито-дезодорант «Хлопок Пион», Чистая Линия
Шариковый дезодорант Deodorant Anti-Transpirant Dryses, Sesderma
Шариковый дезодорант Deodorant Physiologique 24H, La Roche Posay
Шариковый дезодорант Anti-Transpirant Cotton Flower From India, Yves Rocher
Шариковый дезодорант «Алюмо-калиевые квасцы», Librederm
Дезодорант-спрей Deodorant Anti-Transpirant 48H, Vichy
Шариковый дезодорант 24h Deo Roll-On Granatapfel, Weleda
Дезодорант-стик «Нежность лепестков», Dove
Дезодорант-спрей Anti-perspirant Climacool, Adidas