В Оренбурге количество пожаров выросло на 20%

С начала 2018 года в Оренбурге зафиксировано 187 пожаров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составлял 156 случаев. Такие данные на 16 июля приводит главное управление МЧС России по Оренбургской области

Всего рост количества пожаров управление фиксирует на 25 территориях региона. Лидером в этом списке стал Саракташский район. Там количество пожаров выросло с 17 — в 2017 году, до 43 — в 2018 (рост на 153%). Второе место увеличению количества пожаров занимает Асекеевский район — рост на 125% — с 8 в 2017-м году до 18 в 2018-м году.

На 86% и 83% количество возгораний выросло в Александровском (с 7 до 13) и Бузулукском районах (с 23 до 42) соответственно. Пятую строчку делят между собой Северный и Кваркенский районный. Там количество происшествий увеличилось с 7 в 2017-м году до 12 в 2018-м, что составило плюс 71%.

Наименьший процентный показатель по росту количества пожаров зафиксирован в Орске . Там он составил всего 3%: с 87 в 2017-м году до 90 в 2018-м. Рост менее 10% также наблюдается в Тюльганском районе и Сорочинском городском округе. (на 8% и 9% соответственно).

Саракташский район — 43 пожара (АППГ — 17, рост на 153%);

Асекеевский район — 18 пожаров (АППГ — 8, рост на 125%);

Александровский район — 13 пожаров (АППГ — 7, рост на 86%);

Бузулукский район — 42 пожара (АППГ — 23, рост на 83%);

Северный район — 12 пожаров (АППГ — 7, рост на 71%);

Кваркенский район — 12 пожаров (АППГ — 7, рост на 71%);

Абдулинский ГО — 27 пожаров (АППГ — 16, рост на 69%);

Ташлинский район — 15 пожаров (АППГ — 10, рост на 50%);

Тоцкий район — 13 пожаров (АППГ — 9, рост на 44%);

Пономаревский район — 10 пожаров (АППГ — 7, рост на 43%);

Шарлыкский район — 16 пожаров (АППГ — 12, рост на 33%);

Оренбургский район — 52 пожара (АППГ — 43, рост на 21%);

Грачевский район — 6 пожаров (АППГ — 5, рост на 20%);

Новоорский район — 12 пожаров (АППГ — 10, рост на 20%);

Ясненский ГО — 6 пожаров (АППГ — 5, рост на 20%);

г. Оренбург — 187 пожаров (АППГ — 156, рост на 20%);

Илекский район — 20 пожаров (АППГ — 17, рост на 18%);

Октябрьский район — 14 пожаров (АППГ — 12, рост на 17%);

Красногвардейский район — 14 пожаров (АППГ — 12, рост на 17%);

Сорочинский ГО — 35 пожаров (АППГ — 32, рост на 9%);

Тюльганский район — 14 пожаров (АППГ — 13, рост на 8%);

г. Орск — 90 пожаров (АППГ — 87, рост на 3%).