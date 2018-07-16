Профильный комитет Псковской гордумы согласовал поступление средств на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» 

В Псковской городской Думе 16 июля прошло заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю, сообщает пресс-служба городских властей. Депутаты согласовали изменения в бюджет Пскова на 2018 год за счет безвозмездных поступлений и субсидий. По словам начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, большую часть увеличения доходов составляют межбюджетные трансферты в сумме 695 млн 900 тыс. рублей на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в рамках программы проведения 39-х Международных Ганзейских дней. Также 1 млн 355,1 тыс. рублей были выделены за счёт субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)». Кроме того, депутаты одобрили увеличение расходов «Специализированной службы» на 194 тыс. рублей для приобретения мини-трактора. В ходе заседания члены комитета внесли изменения в решение Псковской городской Думы от 06.04.2018 № 234 «О даче согласия муниципальному предприятию города Пскова „Горводоканал“ на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание услуг по предоставлению кредита с обеспечением гарантией Псковской области». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».