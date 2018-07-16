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Главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу
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Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

Главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу 

Говорит Москва 34 минуты назад
О его переводе в Петербург «Интерфаксу» сообщил адвокат Виктор Ануфриев. В свою очередь писатель Наталья Соколовская уточнила в Facebook, что правозащитника направили в СИЗО № 1 в городе Колпино.
Дмитриева задержали 27 июня, а на следующий день арестовали на два месяца. Защита обжаловала это решение. По версии следствия, с 2012 по 2016 год глава карельского филиала общества «Мемориал» совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приёмной дочери.
Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века.
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