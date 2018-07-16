Главу карельского «Мемориала» этапировали в Петербург на психиатрическую экспертизу

Говорит Москва: последние новости

На одном из склонов стадиона ЧМ-2018 в Волгограде произошёл обвал грунта

В аппарате губернатора Ульяновской области опровергли сообщения о его отставке

После взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» в Югре завели уголовное дело