Где в Волгограде отключат горячую воду с 16 июля?

Жители некоторых районов останутся без водоснабжения почти на три недели.

В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах с 16 июля начнутся отключения горячей воды.

Как сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения», воду отключат по следующим адресам:

Тракторозаводский район (с 17 по 30 июля):

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17аул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития) ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12Детсады № 321, 389Поликлиники №1 (включая детскую), №17; КБ № 4Школа № 4, Волгоградский мужской педагогический лицей

Краснооктябрьский район (с 16 по 29 июля):

ул. 4-х Связистов, 25а, 25бул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17ул. Вершинина 5, 7, 24ул. Высокая, 18а, 18бул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60ул. Лермонтова, 30ул. Нестерова, 16, 16Аул. Новоремесленная, 13ул. Правды, 2, 4ул. Промышленная, 10ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70Детсады № 345, 373, 357, 386Школы № 5, 49, 92Областной геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3, областная детская клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер № 4, детская поликлиника № 1, женская консультация КБ № 5 С 17 по 22 июля:

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8пер. Аэропортовский, 2, 6, 8ул. Богунская, 10А, 12, 16ул. Варшавская, 4, 6,7ул. Гончарова, 5, 7, 9ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122ул. Короткая, 23, 25, 27ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1пр. Металлургов, 30, 32, 34ул. Новоремесленная, 3, 5ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47ул. К. Цеткин, 5, 7Детсады № 87, 128, 200, 253, 283, 379; школы-сады № 5, 7Гимназии № 12, 14; лицей № 2; школа олимпийского резерва № 21Поликлиника № 20, консультативно-диагностическая поликлиника № 1 С 17 по 30 июля:

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15Аул. Еременко, 142, 142а, 144, 146ул. Пельше, 9, 11, 13, 15ул. Таращанцев, 55, 61, 63ул. Титова, 20АДетсады № 59, 60, 291Школа № 98Стоматология № 6 Центральный район (с 17 по 30 июля):

ул. Новороссийская 43ул. Чапаева 8, 10, 18Детсады № 155, 307 Ворошиловский район:

С 17 по 30 июля 2018

ул. Буханцева, 20, 22ул. Воркутинская, 3ул. Липецкая, 3, 3аС 17 июля по 6 августа 2018ул. Баррикадная, 19, 19Аул. Бобруйская, 1, 1аул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18ул. Гомельская, 1ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19ул. Иркутская, 8ул. Калинина, 19, 21, 23, 25ул. Каменская, 4, 6, 8, 10ул. Канунникова, 9ул. КИМ, 18ул. Клинская, 33, 34, 35ул. Ковровская, 4ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37ул. Краснослободская, 17, 19ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10Аул. Липецкая, 5, 7ул. Моздокская, 3, 5, 7ул. Новоузенская, 10аул. Огарёва, 1, 2, 7ул. Пугачевская 5г, 5дул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3Детсады № 19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351Школы № 77, 48, 21; гимназии № 4, 5; школа-интернат (ул. Циолковского, 38), детско-юношеская спортивная школа №1, МУК «Юность», ДЮЦ (ул. Баррикадная, 19) Поликлиники № 4, 6; детская клиническая больница № 8, областная клиническая больница №3, детская поликлиника № 6, стоматология № 9.

Советский район (с 17 по 30 июля):

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4ул. Балакирева, 2ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20ул. Запорожская, 3ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32ул. Комарова 75, 79ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10аул. Мариупольская, 10, 12, 14ул. Новосибирская, 66ул. Песчанокопская, 13, 15, 17ул. Сухова, 19, 21, 25, 17ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15ул. Шауляйская, 4а, 2аДетсады № 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348Школы №54, 111; ДШИ № 8, центр детского технического творчестваКБ № 7, детская поликлиника № 31Общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а; пр. Университетский, 28).