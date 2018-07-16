«Рай в шалаше»: полицейские разыскали астраханского Робинзона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости . Полицейские нашли пропавшего в Астрахани мужчину, он решил стать отшельником и поселился на острове, где жил в уединении и питался пойманной рыбой, сообщает региональный главк МВД

По данным ведомства, в дежурную часть полиции обратилась 21-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже своего дяди. Она сообщила, что после безуспешных попыток связаться с родственником решила навестить его, но в пустой квартире обнаружила записку — дядя писал, что ему все надоело, и просил не искать его.

Составленные ориентировки с фотографией пропавшего были переданы оперативным службам и строевым подразделениям городской полиции. Через некоторое время полицейские обнаружили 50-летнего мужчину на острове Городской. Он рассказал, что после душевного разговора с близким другом осознал неустроенность своей жизни и собирался прыгнуть в Волгу, а потом решил просто не возвращаться домой и пожить в одиночестве.

"Построив себе шалаш на острове Городской, он в течение двух месяцев жил как отшельник, питаясь пойманной рыбой", — говорится в сообщении. Оперативники установили, что противоправных действий в отношении мужчины не совершалось.

О результате розыскных мероприятий стражи порядка сообщили его племяннице.