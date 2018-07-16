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Заведующую самарского детсада будут судить по обвинению в даче взяток сотрудникам департамента образования
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Заведующую самарского детсада будут судить по обвинению в даче взяток сотрудникам департамента образования 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии следствия, с октября 2014 г. по март 2017 г. женщина передавала должностным лицам департамента образования администрации Самары в несколько приемов взятки от 4 до 8 тыс. руб. ежемесячно за общее попустительство по службе, а всего на сумму — 180 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района Самары для рассмотрения.
Напомним, в конце мая Советский районный суд Самары вынес приговор бывшему консультанту отдела дошкольного образования департамента образования города Александру Антонову. Вместе с коллегой — другим консультантом департамента образования Светланой Зелениной он оказывал покровительство детсадам, в которых при проверках нашли нарушения. За это с заведующих собирали дань. Следователи насчитали взяток на сумму, превышающую миллион рублей.
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