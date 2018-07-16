Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю шесть раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС , 16 июля. / ТАСС /. Истребители НАТО , размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе шесть раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно рапорту, дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии Испании для сопровождения российских самолетов поднимались в воздух 9-11 июля, а также 13 июля. «Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее», — сообщили в ведомстве.

За отчетный период истребители НАТО сопроводили российские Су-27, Су-30, Су-35, Ту-134, Ил-22 и Ан-26. Полеты, по версии минобороны, совершались в одиночку и группами как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и в режиме полного молчания.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

13 июля в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты семь раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 15 иностранных бортов.