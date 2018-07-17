В Адыгее предусмотрено повышение уровня информатизации населения

Уровень информатизации населения в Адыгее будет повышаться.

16 июля на заседании Госсовета-Хасэ РА, которое прошло с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова , в рамках правительственного часа был рассмотрен вопрос использования цифровых технологий при реализации Стратегии социально-экономического развития РА до 2025 года.

Кабинетом министров РА проделана большая работа по формированию ряда ключевых информационных ресурсов и внедрены ведомственные системы, необходимые для развития программы цифровой экономики в регионе. При этом учтены существующие технологические возможности, пересмотрены и обновлены концепции, комплексные проекты, касающиеся вопросов развития цифровой экономики, выработаны соответствующие стратегические направления.

Как доложил начальник Управления информатизации РА Инвер Напсо, развитие и внедрение информационных технологий позволило более оперативно и эффективно решать многие задачи. Благодаря действию портала Госуслуги, за последние 4 года доля жителей Адыгеи, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, значительно увеличилась — с 12% в 2014 году до 69,4% в 2018 году. Если в конце 2017 года на портале Госуслуг было зарегистрировано 196,5 тыс. человек, то в настоящее время — 260,5 тыс. человек (почти 70% от общего количества жителей старше 14 лет).

Наибольшее развитие информационные системы получили в исполнительных органах власти, обеспечивающих социальную и финансовую политику региона. Сегодня достигнутые технологические компетенции позволяют включить в проект Стратегии социально-экономического развития РА задачи развития цифровой экономики в качестве приоритетных.

Так, в сфере образования предусматривается внедрение современных информационных технологий в организациях общего и дошкольного образования, развитие дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. В сфере здравоохранения запланировано расширение перечня услуг высокотехничной медпомощи, модернизация сети медицинских организаций, внедрение мобильных технологий в систему диспансеризации, а также телемедицинских технологий «врач-пациент». Ряд мероприятий предусмотрен в сфере социальной поддержки граждан, регулирования движения транспорта, при импортозамещении, государственном и муниципальном управлении, развитии межведомственного электронного обмена информацией.

Обозначенные в докладе задачи будут конкретизированы в плане мероприятий по реализации Стратегии. После утверждения документа органы исполнительной власти региона внесут корректировки в государственные программы Республики Адыгея.

Напомним, 16 июля состоялось последнее заседание Госсовета Республики перед парламентскими каникулами.