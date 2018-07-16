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Прокуратура выявила нарушения в работе пяти калининградских автошкол
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Прокуратура выявила нарушения в работе пяти калининградских автошкол 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Постановлениями администрации Калининграда определён перечень улиц и мостов города, по которым запрещается учебная езда. При этом ученики автошкол АНО ПО «Авто-Лидер» и АНО «УЦ» Драйвер" практиковали там вождение.
В АНО УЦ «Аркада плюс» договоры на оказание образовательных услуг по подготовке водителей не соответствовали законодательству. На момент подписания в них не была указана окончательная стоимость услуг, что противоречит закону «Об образовании в РФ». А в автошколе «УЦ Авто-Престиж» договоры не соответствовали предъявляемым требованиям. Руководителям этих автошкол были внесены предписания об устранении выявленных нарушений.
В АНО ДПО УЦ «Клаксон+» правила внутреннего трудового распорядка были опротестованы прокурором из-за несоответствия требованиям законодательства.
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