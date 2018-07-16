Прокуратура выявила нарушения в работе пяти калининградских автошкол

Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Постановлениями администрации Калининграда определён перечень улиц и мостов города, по которым запрещается учебная езда. При этом ученики автошкол АНО ПО «Авто-Лидер» и АНО «УЦ» Драйвер" практиковали там вождение.

В АНО УЦ «Аркада плюс» договоры на оказание образовательных услуг по подготовке водителей не соответствовали законодательству. На момент подписания в них не была указана окончательная стоимость услуг, что противоречит закону «Об образовании в РФ». А в автошколе «УЦ Авто-Престиж» договоры не соответствовали предъявляемым требованиям. Руководителям этих автошкол были внесены предписания об устранении выявленных нарушений.

В АНО ДПО УЦ «Клаксон+» правила внутреннего трудового распорядка были опротестованы прокурором из-за несоответствия требованиям законодательства.