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Прокуратура: две калининградские автошколы обучали клиентов на улицах в нарушение запрета
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Прокуратура: две калининградские автошколы обучали клиентов на улицах в нарушение запрета 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Две автошколы в Калининграде готовили учеников на улицах, где запрещена учебная езда. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Речь идёт об организациях «Авто-Лидер» и «УЦ „Драйвер“». Они проводили практику на городских улицах, внесённых мэрией в перечень по запрету учебной езды.
В поле зрения ведомства попала и школа «Аркада плюс». В договорах, подписываемых клиентами, не указывалась окончательная стоимость услуг.
В итоге руководителям фирм внесены представления. Прокуратура требует устранения нарушений.
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