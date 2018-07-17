Прокуратура: две калининградские автошколы обучали клиентов на улицах в нарушение запрета

Две автошколы в Калининграде готовили учеников на улицах, где запрещена учебная езда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идёт об организациях «Авто-Лидер» и «УЦ „Драйвер“». Они проводили практику на городских улицах, внесённых мэрией в перечень по запрету учебной езды.

В поле зрения ведомства попала и школа «Аркада плюс». В договорах, подписываемых клиентами, не указывалась окончательная стоимость услуг.