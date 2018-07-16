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В медиацентре № 129 района Марьино сыграли в «Мафию»
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В медиацентре № 129 района Марьино сыграли в «Мафию» 

Управа района Марьино 34 минуты назад
Фото: Управа района Марьино
В медиацентре № 129, расположенном на улице Перерва, сыграли в игру «Мафия». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры. «У нас эта популярная игра проходит весело, профессионально, увлекательно и бесплатно. Особенно интересно посещать игру небольшими компаниями/семьями, чтобы разделить захватывающую игру с приятными людьми. «Мафия» немного пощекочет нервы, проверит, насколько убедительно вы можете аргументировать свою точку зрения, поставит в условия «двойной игры»», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности медиацентра: vk.com/lib_uvao_129. (еп)
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