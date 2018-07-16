В медиацентре № 129 района Марьино сыграли в «Мафию»

В медиацентре № 129, расположенном на улице Перерва, сыграли в игру «Мафия». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры. «У нас эта популярная игра проходит весело, профессионально, увлекательно и бесплатно. Особенно интересно посещать игру небольшими компаниями/семьями, чтобы разделить захватывающую игру с приятными людьми. «Мафия» немного пощекочет нервы, проверит, насколько убедительно вы можете аргументировать свою точку зрения, поставит в условия «двойной игры»», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности медиацентра: vk.com/lib_uvao_129. (еп)