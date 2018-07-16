Стильные образы недели: 6 классных нарядов с шортами

Кожаные шорты

Кожаный вариант подойдет для вечеринки. Добавляем к нему блузу с воланами, босоножки на шпильке и небольшую сумочку на цепочке. Останется только подобрать стильные украшения, например, круглые серьги или браслет. Шорты из потертой джинсы

Модный вариант с потертостями подойдет тем, кто предпочитает этнические мотивы. Создать полноценный образ помогут топ и накидка с принтами, удобные кеды, а на голове — повязка или другой подходящий убор. Белые шорты

Белая модель может стать частью делового образа, если добавить к ней пиджак и рубашку такого же цвета. Разбавить образ помогут украшения с позолотой — часы, брошь или кулон. Оригинальные вещи для создания такого образа вы можете приобрести в монобрендовом магазине Sportalm. Элегантная блуза и классические шорты —идеальное сочетание для летнего офисного дресс-кода.

Блуза «Фрозен», от 18 000 руб.,

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заказать: +7 (812) 640-80-40 Короткие шорты из денима

Короткие шорты можно носить с длинным легким халатом и топом в бельевом стиле. Главное — никаких каблуков! Вьетнамки или сандалии-гладиаторы станут самым удачным выбором. Длинная легкая накидка от дизайнерского бутика Michal Negrin поможет завершить образ и сделает самый простой аутфит роскошным вечерним нарядом!

Туника «Тайра», от 29 200 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Туника «Тайра», от 29 200 руб.,

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Чтобы создать романтический образ, достаточно взять за основу белые шорты прямого кроя и сочетать их с черным топом с открытыми плечами и воланами. В качестве аксессуаров используем босоножки на каблуке и маленькую сумочку в тон. Шорты с завышенной талией

Высокие модели универсальны — их можно носить и днем, и вечером. В первой половине дня сочетаем их с топами и майками на бретелях, а вечером меняем верх на боди. Другие уличные образы для вдохновения:

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