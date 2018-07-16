Владимир Леонов: «Казань Арене» не хватает полных трибун и хорошей игры» 

Эксперты считают «Казань Арену» — одним из самых эффективно работающих стадионов ЧМ-2018, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции в Городском пресс-центре.
«По оценкам специалистов, «Казань Арена» — один из самых эффективно работающих стадионов, — отметил он. — У других коллег (стадионов в других городах) может появиться проблема, как их использовать. Но мы оперируем «Казань Ареной» пять лет, его называют «городом в городе». Сегодня там нет практически ни одного квадратного метра свободных площадей. Последние площади мы займём музеем спорта РТ».
Решение о переносе музея спорта Татарстана в новое помещение уже принято, и сейчас формируется концепция обновлённого музея. «Он займёт два этажа, более 1000 кв. метров, — рассказал министр. — Я думаю, что в ближайшее время мы представим концепцию и уже начнёт работать над переездом музея спорта. Музей будет работать бесплатно. Это тоже наследие чемпионата, что мы на „Казань Арене“ организуем такой музей, который будет посвящён не только »Рубину» и футболу, а всей истории спорта Татарстана. Мы сделаем апгрейд существующих экспозиций».
По словам Владимира Леонова экспозиция в музее будет посвящена всем спортсменам, кто внёс вклад в образ спортивного Татарстана.
«На наш взгляд стадион работает эффективно, сдаёт площади в аренду, праздники и другие мероприятия мы там проводим, — продолжил министр. — Задействован внешний периметр, подтрибунные помещения, регулярные чемпионаты проводят на стадионе, в развитии территории стадиона тоже есть перспективы. Всем хочется, конечно, чтобы «Рубин» играл, чтобы к нему вернулся зритель. Ведь стадиону не хватает полных трибун и хорошей игры. Но всё, что связано с околофутбольной темой, в порядке. Перед чемпионатом был мораторий на использование стадиона, так как очень трепетно относились к газону. Теперь же мы стараемся вступить в диалог с Российской футбольной премьер-лигой и Российским футбольным союзом, чтобы использовать для поведения мероприятий не только прилегающую территорию, но и сам стадион для проведения культурных событий. Эта площадка для крупных неординарных событий подходит. Есть несколько направлений и для развития прилегающей территории».