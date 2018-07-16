Владимир Леонов: «Казань Арене» не хватает полных трибун и хорошей игры»

Эксперты считают «Казань Арену» — одним из самых эффективно работающих стадионов ЧМ-2018, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции в Городском пресс-центре.

«По оценкам специалистов, «Казань Арена» — один из самых эффективно работающих стадионов, — отметил он. — У других коллег (стадионов в других городах) может появиться проблема, как их использовать. Но мы оперируем « Казань Ареной» пять лет, его называют «городом в городе». Сегодня там нет практически ни одного квадратного метра свободных площадей. Последние площади мы займём музеем спорта РТ ».

Решение о переносе музея спорта Татарстана в новое помещение уже принято, и сейчас формируется концепция обновлённого музея. «Он займёт два этажа, более 1000 кв. метров, — рассказал министр. — Я думаю, что в ближайшее время мы представим концепцию и уже начнёт работать над переездом музея спорта. Музей будет работать бесплатно. Это тоже наследие чемпионата, что мы на „Казань Арене“ организуем такой музей, который будет посвящён не только »Рубину» и футболу, а всей истории спорта Татарстана. Мы сделаем апгрейд существующих экспозиций».

По словам Владимира Леонова экспозиция в музее будет посвящена всем спортсменам, кто внёс вклад в образ спортивного Татарстана.