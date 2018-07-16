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Израильская армия сообщила о воздушной тревоге на юге страны
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Израильская армия сообщила о воздушной тревоге на юге страны 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны. Об этом пишет ТАСС.
"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Хоф-Ашкелон", — говорится в сообщении.
14 июля ВВС Израиля атаковали десятки палестинских объектов в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе. По данным израильских военных, боевики ХАМАС выпустили около 20 снарядов.
Ранее стало известно, что на границе Израиля и Сирии произошел второй за несколько дней инцидент с беспилотником. Как сообщили израильские военные, по приближавшемуся к границе со стороны Сирии летательному аппарату выпустили ракету Patriot. До этого в провинции Кунейтра сирийские ПВО отбили ракетную атаку ВВС Израиля, которая, как утверждают в Тель-Авиве, была ответом на вторжение сирийского беспилотника на территорию страны.
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