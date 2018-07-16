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Виктор Гончаренко: «ЦСКА качественно подготовился к старту чемпионата России»
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Виктор Гончаренко: «ЦСКА качественно подготовился к старту чемпионата России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда качественно провела сборы и хорошо подготовилась к началу чемпионата России.
— На сборах было важно правильно организовать команду, ведь у нас обновился состав, ушли ветераны, — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. — Нужно было посмотреть молодежь, определиться с моделью игры. Мы проделали хороший объем работы, обошлись практически без травм и качественно подготовились к старту чемпионата России.
Первый матч нового сезона ЦСКА проведет 27 июля. В матче за Суперкубок России армейцы в Нижнем Новгороде сыграют с «Локомотивом».
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