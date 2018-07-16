Ещё
Националисты в Одессе сняли с прохожих одежду с серпом и молотом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Националисты в Одессе сняли с прохожих одежду с серпом и молотом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Активист «Уличного фронта» Демьян Ганул сообщил, что в Одессе отобрал у прохожих одежду, на которой был изображен символ СССР — серп и молот.
«В центре Одессы я с друзьями встретил двух «персонажей» с запрещенной символикой. Небольшая воспитательная беседа проведена, футболка с символикой коммунистического режима отобрана», — написал Ганул в Facebook.
Он также добавил, что перед тем как «одевать (именно так в оригинале — прим. ВЗГЛЯД) что-то подобное», нужно «думать о близких». «Возможно, ты им еще нужен», — заключил активист.
В 2017 году главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило о задержании 29-летнего мужчины, на автомобиле которого был установлен флаг с серпом и молотом. Задержанному грозило тюремное заключение на срок до пяти лет за распространение советской символики.
Напомним, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп покаялся за ошибки США перед Россией Пьера Нарцисса оскорбил пост Кожевниковой об отказе болеть за чернокожих Кандидатом в президенты Грузии от партии Саакашвили выдвинули бывшего гражданина России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»
В России оценили неожиданное решение Франции80
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым359
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина238
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение