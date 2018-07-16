Националисты в Одессе сняли с прохожих одежду с серпом и молотом 

Активист «Уличного фронта» Демьян Ганул сообщил, что в Одессе отобрал у прохожих одежду, на которой был изображен символ СССР — серп и молот.
«В центре Одессы я с друзьями встретил двух «персонажей» с запрещенной символикой. Небольшая воспитательная беседа проведена, футболка с символикой коммунистического режима отобрана», — написал Ганул в Facebook.
Он также добавил, что перед тем как «одевать (именно так в оригинале — прим. ВЗГЛЯД) что-то подобное», нужно «думать о близких». «Возможно, ты им еще нужен», — заключил активист.
В 2017 году главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило о задержании 29-летнего мужчины, на автомобиле которого был установлен флаг с серпом и молотом. Задержанному грозило тюремное заключение на срок до пяти лет за распространение советской символики.
Напомним, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.