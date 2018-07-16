На 1-й улице Текстильщиков восстановили освещение 

По просьбе пользователя портала «Наш город», который сообщил в раздел «Дворовые территории» о неисправности освещения в одном из дворов района Текстильщики, по адресу: 1-я улица Текстильщиков, дом 4 в фонаре заменили электролампы.
На портале опубликован официальный ответ за подписью и.о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп», — говорится в ответе.
В данный момент освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы. (ск)