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На 1-й улице Текстильщиков восстановили освещение
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На 1-й улице Текстильщиков восстановили освещение 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
По просьбе пользователя портала «Наш город», который сообщил в раздел «Дворовые территории» о неисправности освещения в одном из дворов района Текстильщики, по адресу: 1-я улица Текстильщиков, дом 4 в фонаре заменили электролампы.
На портале опубликован официальный ответ за подписью и.о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп», — говорится в ответе.
В данный момент освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы. (ск)
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