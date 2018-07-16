Участники форума «Архыз XXI» обсудят объединение усилий власти и НКО

Вопросы объединения усилий власти и некоммерческих организаций в целях успешного развития России станут главными на V Северо-Кавказском гражданском форуме «Архыз XXI», который пройдет на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии с 20 по 22 июля.

«На площадке всесезонного комплекса «Архыз» 20−22 июля состоится V юбилейный Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI», темой которого в этом году станет «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития России». Мероприятие пройдет при организационной поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», — отмечается в сообщении АО «Курорты Северного Кавказа».

Ожидается, что в форуме примут участие представители НКО Северного Кавказа, а также эксперты и представители органов государственной власти.

Впервые форум «Архыз XXI» прошел летом 2014 года. Тогда он собрал более ста экспертов. В 2017 году в нем приняли участие более 250 федеральных и региональных экспертов, а также представителей НКО и органов власти.