В газификацию Омской области до 2020 года инвестируют более 3,7 млрд рублей 

ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Более 3,7 млрд рублей вложат до 2020 года "Газпром" и правительство Омской области в газификацию этого сибирского региона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"За счет привлечения инвестиций «Газпрома» в объеме более 3,3 млрд рублей к 2020 году планируется построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске, а также четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском, Называевском, Большереченском районах. В рамках государственных программ Омской области с 2018 по 2020 годы планируется строительство внутрипоселковых газопроводов для газификации 12-и тысяч квартир в 43 сельских населенных пунктах Тюкалинского, Называевского, Большереченского и Одесского районов. На эти цели из бюджетов всех уровней предполагается направить 436 млн рублей", — говорится в сообщении.
В настоящий момент уровень газификации Омской области составляет около 30%. В конце 2017 года «Газпром» после встречи председателя правления корпорации Алексея Миллера с врио губернатора региона Александром Бурковым принял решение увеличить финансирование программы газификации региона в 2018 году более чем в четыре раза — с 250 млн до 1 млрд рублей.
Газификация Омской области при поддержке «Газпрома» началась еще в 2006 году. До 2015 года в регионе было построено шесть межпоселковых газопроводов и газифицировано 17 населенных пунктов в Саргатском, Черлакском, Марьяновском, Исилькульском, Калачинском и Москаленском районах, было подключено к газу более 35 коммунальных и социальных объектов. «Газпром» в реализацию программы инвестировал 2,1 млрд рублей.