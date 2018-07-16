Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился

Investing.com — Согласно опубликованному в понедельник отчету, индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился до 22,6 против значения 25,0 в июне.

Согласно консенсус-прогнозу, значение этого индекса должно было составить 22,0.

Если значение индекса выше нуля, это означает экономический рост, если ниже — спад.

Несмотря на снижение главного индекса производственной активности, ФРБ Нью-Йорка указал, что производственная активность остается на высоком уровне, что предполагает продолжение значительного экономического роста.

Индекс новых производственных заказов снизился на три пункта до 18,2, а индекс поставок опустился на девять пунктов до 14,6. Это указало на значительное замедление роста числа новых заказов и поставок.

Время поставок продолжило расти, а запасы товаров незначительно снизились.

«Индикаторы рынка труда указали на продолжение значительного роста занятости и на незначительный рост продолжительности рабочей недели.

Хотя индекс уплаченных цен снизился до 42,7 по сравнению с показателем июня, но ФБР Нью-Йорка считает его довольно высоким показателем продолжающегося ценового давления.

«Делая прогнозы на будущее, представители компаний были чуть менее оптимистичны, чем месяц тому», — сказано в отчете.