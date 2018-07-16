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Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился
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Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно опубликованному в понедельник отчету, индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился до 22,6 против значения 25,0 в июне.
Согласно консенсус-прогнозу, значение этого индекса должно было составить 22,0.
Если значение индекса выше нуля, это означает экономический рост, если ниже — спад.
Несмотря на снижение главного индекса производственной активности, ФРБ Нью-Йорка указал, что производственная активность остается на высоком уровне, что предполагает продолжение значительного экономического роста.
Индекс новых производственных заказов снизился на три пункта до 18,2, а индекс поставок опустился на девять пунктов до 14,6. Это указало на значительное замедление роста числа новых заказов и поставок.
Время поставок продолжило расти, а запасы товаров незначительно снизились.
«Индикаторы рынка труда указали на продолжение значительного роста занятости и на незначительный рост продолжительности рабочей недели.
Хотя индекс уплаченных цен снизился до 42,7 по сравнению с показателем июня, но ФБР Нью-Йорка считает его довольно высоким показателем продолжающегося ценового давления.
«Делая прогнозы на будущее, представители компаний были чуть менее оптимистичны, чем месяц тому», — сказано в отчете.
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