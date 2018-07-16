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Семинар «Публичные обсуждения проблемных вопросов взаимодействия предпринимательского сообщества с надзорными органами МЧС России»
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Семинар «Публичные обсуждения проблемных вопросов взаимодействия предпринимательского сообщества с надзорными органами МЧС России» 

Префектура ЗАО 1 час назад
25 июля 2018г в 15час.00мин в префектуре Западного административного округа города Москвы каб.240 (зал для совещания) ГБУ Малый бизнес Москвы проводит Семинар-обсуждение предложений и обмен мнениями по имеющимся проблемным вопросам, в том числе вопросам проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, принятия административных мер по итогам проверок, изменения законодательства Российской Федерации по вопросам организации планирования и проведения надзорных мероприятий и т.д.
Программа Семинара:
— о совершенствовании порядка организации и осуществления надзора в сфере деятельности МЧС России, а также результатах правоприменительной практики и руководствах по соблюдению обязательных требований
— особенности осуществления государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Семинар проводит СПИКЕР Сергей Астахов-заместитель начальника 4 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве, подполковник внутренней службы.
Регистрацию пройти по ссылке http://www.mbm.ru/events/6698/
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