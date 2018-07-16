Семинар «Публичные обсуждения проблемных вопросов взаимодействия предпринимательского сообщества с надзорными органами МЧС России»

25 июля 2018г в 15час.00мин в префектуре Западного административного округа города Москвы каб.240 (зал для совещания) ГБУ Малый бизнес Москвы проводит Семинар-обсуждение предложений и обмен мнениями по имеющимся проблемным вопросам, в том числе вопросам проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, принятия административных мер по итогам проверок, изменения законодательства Российской Федерации по вопросам организации планирования и проведения надзорных мероприятий и т.д.

Программа Семинара:

— о совершенствовании порядка организации и осуществления надзора в сфере деятельности МЧС России , а также результатах правоприменительной практики и руководствах по соблюдению обязательных требований

— особенности осуществления государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Семинар проводит СПИКЕР Сергей Астахов-заместитель начальника 4 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве, подполковник внутренней службы.

Регистрацию пройти по ссылке http://www.mbm.ru/events/6698/