Особенности нового минивэна Mahindra

В конце текущего года должна состояться премьера нового автомобиля Mahindra. Уже известно, что новинка получит модификацию на семь и восемь посадочных мест.

Тестирование автомобиля началось ещё два года назад и с тех пор регулярно в сеть попадает новая информация. Товарное имя модели пока что держится в тайне. Разработкой проекта занимаются в Америке, однако сборка машин будет налажена в Индии . И, весьма вероятно, что за пределы этого государства автомобиль не выйдет.

В список базового оборудования должен войти современный климат-контроль, ходовые огни со светодиодами, парктроник, подушки безопасности, система мультимедиа с тачскрином и несколько систем безопасности.

В качестве силового агрегата будет выбран монитор объёмом в 2.6 литра с отдачей в 125 лошадиных сил. Он будет работать на дизеле. Вероятнее всего машина получит и бензиновый двигатель, однако его технические характеристики пока держатся в тайне.