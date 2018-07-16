Ещё
Особенности нового минивэна Mahindra
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Особенности нового минивэна Mahindra 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В конце текущего года должна состояться премьера нового автомобиля Mahindra. Уже известно, что новинка получит модификацию на семь и восемь посадочных мест.
Тестирование автомобиля началось ещё два года назад и с тех пор регулярно в сеть попадает новая информация. Товарное имя модели пока что держится в тайне. Разработкой проекта занимаются в Америке, однако сборка машин будет налажена в Индии. И, весьма вероятно, что за пределы этого государства автомобиль не выйдет.
В список базового оборудования должен войти современный климат-контроль, ходовые огни со светодиодами, парктроник, подушки безопасности, система мультимедиа с тачскрином и несколько систем безопасности.
В качестве силового агрегата будет выбран монитор объёмом в 2.6 литра с отдачей в 125 лошадиных сил. Он будет работать на дизеле. Вероятнее всего машина получит и бензиновый двигатель, однако его технические характеристики пока держатся в тайне.
Daily-Motor: последние новости
Россию ждет очередной резкий рост цен на автомобили Росавтодор может начать контролировать рекламу вдоль дорог Новый дорожный ГОСТ скоро вступит в силу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»166
В России оценили неожиданное решение Франции78
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым355
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина236
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа25
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение