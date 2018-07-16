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Стойку с дорожными знаками на Добролюбова развернули в нужную сторону
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Стойку с дорожными знаками на Добролюбова развернули в нужную сторону 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от жителя района.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Выносная консоль с дорожными знаками «Пешеходный переход» и «Остановка запрещена» развернута в нормативное положение и закреплена», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что с 2011 года с помощью портала «Наш город» было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ис)
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