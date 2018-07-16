Стойку с дорожными знаками на Добролюбова развернули в нужную сторону

Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от жителя района.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности устранены. Выносная консоль с дорожными знаками «Пешеходный переход» и «Остановка запрещена» развернута в нормативное положение и закреплена», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что с 2011 года с помощью портала «Наш город» было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ис)