Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию 

Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область.
Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сириви к месту постоянной дислокации в Новосибирской области, выполнив все поставленные задачи по борьбе с международным терроризмом.
Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область. Как уточняют в Министерстве обороны, в арабской республике экипажи вели круглосуточный мониторинг зон де-эскалации. Летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.
По указанию президента России Владимира Путина российская авиационная группировка в Сирии продолжает сокращаться. На Родину уже вернулись более трех десятков самолетов и вертолетов, специалисты летно— технического состава, российские медики и отряды военной полиции.