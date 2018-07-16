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Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию
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Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область.
Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сириви к месту постоянной дислокации в Новосибирской области, выполнив все поставленные задачи по борьбе с международным терроризмом.
Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область. Как уточняют в Министерстве обороны, в арабской республике экипажи вели круглосуточный мониторинг зон де-эскалации. Летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.
По указанию президента России Владимира Путина российская авиационная группировка в Сирии продолжает сокращаться. На Родину уже вернулись более трех десятков самолетов и вертолетов, специалисты летно— технического состава, российские медики и отряды военной полиции.
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