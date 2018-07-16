Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию

Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область

Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сириви к месту постоянной дислокации в Новосибирской области, выполнив все поставленные задачи по борьбе с международным терроризмом.

Вертолеты загрузили в транспортник Ан— 124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область. Как уточняют в Министерстве обороны , в арабской республике экипажи вели круглосуточный мониторинг зон де-эскалации. Летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.