Исследование: большинство россиян думают, что иностранцам понравилась организация ЧМ-2018

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Большинство российских болельщиков придерживаются высокого мнения об организации чемпионата мира по футболу 2018 года и считают, что иностранцам все понравилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационной компанией «Михайлов и партнеры» совместно с исследовательским агентством «Центр управления знаниями» и сервисом мониторинга соцмедиа YouScan.

Согласно результатам исследования, 93% опрошенных отметили, что в результате проведения чемпионата мира иностранцы увидели, что в России живут такие же люди, как и они сами. 87% считают, что Россия показала высокий уровень культуры, по мнению 81% опрошенных, у иностранцев благодаря турниру исчезли негативные стереотипы, навязанные СМИ, а 71% сказали, что после чемпионата отношение россиян к иностранцам улучшилось.

"Россияне очень довольны не только организацией чемпионата, но и атмосферой большого праздника, созданной, в том числе многочисленными болельщиками, — сказал генеральный директор компании «Михайлов и партнеры» Алексей Рябинкин. — Наши соотечественники верят, что благодаря чемпионату отношение к России со стороны обычных граждан по всему миру улучшается, а сами россияне становятся толерантнее к иностранцам и их культуре".

Также в исследовании сказано, что 28% опрошенных встречали иностранных болельщиков на улицах городов, из них, по мнению россиян, самыми заметными стали бразильцы (отметили 28% встречавших иностранцев) и мексиканцы (26%), за ними в тройке лидеров заметных болельщиков идут аргентинцы (13%). Россияне охарактеризовали иностранных болельщиков как веселых и позитивных людей, однако 8% участвовавших в опросе жителей городов, где проводились матчи чемпионата мира, назвали их шумными и надоедливыми. Из тех, кто имел опыт общения с болельщиками в период проведения турнира, 21% помогали найти дорогу, 17% общались на разные темы и вместе развлекались, 10% болели за какие-либо команды. В свою очередь, 96% респондентов заявили о готовности помочь приезжему болельщику, а 80% опрошенных отметили, что готовы помочь в ущерб собственным интересам, например, остановиться и помочь найти дорогу, даже если спешат.

Германии, Франции, Австралии, Кроме того, отмечается, что четверть миллиона иностранных болельщиков с начала 2018 года написали 388 988 сообщений о России и россиянах в социальных сетях, причем половина этих сообщений пришлась на период проведения мирового первенства. Больше всего сообщений о России поступало из США Великобритании , Индии, Канады Бразилии . С проведением чемпионата увеличилось количество положительных отзывов о России. Среди позитивных тем преобладали «гостеприимство россиян», «хорошая организация», «разрушение мифов», а среди негативных преобладает «критика использования ЧМ-2018 в качестве средства пропаганды и отвлечения общественности».