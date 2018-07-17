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Боксер Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
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Боксер Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: USA Today Sports
Американский боксер Флойд Мейвезер — младший был признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает ТАСС.
Рейтинг опубликован на сайте журнала Forbes.
За прошедший год Мейвезер заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он заработал с помощью рекламных контрактов, еще $275 млн американец получил за бой против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА занял 12-е место в рейтинге. Он заработал $99 млн  "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее чемпион WBC повторил рекорд Мейвезера.
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