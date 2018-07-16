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Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes
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Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 июля. Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший занял первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.
За прошедший год Мэйуэзер, которому в феврале исполнился 41 год, заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он заработал с помощью рекламных контрактов, еще $275 млн американец получил за бой против ирландца Конора Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял 12-е место в рейтинге. Он заработал $99 млн (85 — за бой, 14 — реклама).
В первую десятку из спортсменов также вошел аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси, чей доход за прошедший год составил $111 млн (84 — контракт и бонусы, 27 — реклама). Десятку замкнул португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду (самый высокооплачиваемый спортсмен 2017 года), который заработал $108 млн (61 — контракт и бонусы, 47 — реклама). Из футболистов в список также вошел бразилец Неймар французского ПСЖ (13-е место), заработавший $90 млн (73 — контракт и бонусы, 17 — реклама).
Всего в сотню вошло 24 спортсмена, из которых наибольшее представительство имеет Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) — шесть игроков. Самым высокооплачиваемым баскетболистом стал форвард Леброн Джеймс ($85,5 млн), который летом перешел из «Кливленда» в «Лейкерс». Вторыми по численности стали представители Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) — 4 игрока.
В рейтинг также включены по три теннисиста и гольфиста. Самым высокооплачиваемым теннисистом стал швейцарец Роджер Федерер ($77,2 млн, 24-е место). Помимо него, из теннисистов в рейтинг включены испанец Рафаэль Надаль ($41,4 млн, 82-е место) и серб Новак Джокович ($37,6 млн, 95-е место).
В список вошли два пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» — британец Льюис Хэмилтон ($51 млн, 53-е место) и немец Себастьян Феттель ($42,3 млн, 78-е место).
Ни одного хоккеиста в рейтинг не вошло. Также в списке не значится ни одной спортсменки.
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