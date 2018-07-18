Москвичи через «Активного гражданина» выберут программу для празднования Дня города

Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за развлекательную программу, которую проведут в Москве на День города, они смогут высказать свои пожелания по концертам и встречам, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«В этом (2018 году — ред.) году красавице Москве исполнится 871 год. Город уже начал подготовку к празднику, а чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне, вопрос о наполнении развлекательной программы вновь вынесли на обсуждение в проекте «Активный гражданин»», — говорится в сообщении.

В текущем году участников голосования спрашивают, какие мероприятия Дня города-2017 они хотели бы повторить. На выбор предлагается параллельно основному празднику организовать детский день города, в программу которого войдут всевозможные активности для юных москвичей или провести общегородской день экскурсий и исторические квесты по Москве, также можно проголосовать за программы с участием благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках.

Кроме того, участники проекта смогут высказать свои пожелания по концертам и встречам, которые они хотели бы видеть на центральных праздничных площадках Москвы в этом году. Здесь представлены тематические направления на любой вкус: от концертов классической музыки и театрализованных представлений, до концертов современной музыки и поэтических встреч.

«Активные граждане» уже несколько раз принимали участие в составлении праздничной программы Дня города. В прошлом году более 194 тысяч человек высказали свое мнение и выбрали мероприятия, которые они хотели бы посетить во время торжества.

Российская столица отпразднует свой очередной день рождения 8 сентября.