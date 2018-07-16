Порка и тюрьма: наказание для Pussy Riot

Финальный матч Чемпионата мира по футболу, который проходил в России , был омрачён неприятным инцидентом. На 52-й минуте игры на поле выбежали несколько человек в полицейской форме, которые помешали футболистам. Арбитру даже пришлось приостановить игру.

Хулиганами оказались активисты скандально-известной арт-группы Pussy Riot. Их сразу же отправили в ОВД , откуда трое девушек и один юноша должны отправиться в суд.

Вероятнее всего, им будет избрана административная мера пресечения. Однако, источники в правоохранительных органах сообщают, что действия членов Pussy Riot проверяют на состав уголовного преступления.

Многие россияне были возмущены поступком арт-активистов. Одним из первых акцию прокомментировал член Совета депутатов Сафоновского района Смоленской области , общественный деятель Дмитрий Медведев . Он в сердцах предложил отправить хулиганов в «колонию, где сидят за пожизненное».

В беседе с News.ru депутат пояснил свой эмоциональный комментарий.

«Я воспринимаю их поступок как поступок против государства. Целью акции было не привлечение внимания к общественной проблеме, а «наезд» на государство. Чемпионат мира — это шанс для России показать себя с новой стороны, политический шаг навстречу мировому сообществу. Россия провела Чемпионат без единого эксцесса, а данная акция показывает Россию с неприглядной стороны, это ущерб государственным интересам. Поэтому я не воспринимаю это как шутку, за которую можно поругать, можно в угол поставить», — рассказал собеседник.

Он указал, что наказание, разумеется, следует выбирать, исходя из действующего законодательства страны. Но, по мнению собеседника, общественных работ или штрафа будет недостаточно.

«Общественные работы могут исправить тех, кто к обществу относится нормально. За этими девочками и мальчиками стоят недружественные России силы, и любой штраф за них выплатят», — объяснил Дмитрий Медведев. По его мнению, подходящее наказание — уголовное: изоляция от общества, лишение свободы. «Только это может изменить их мнение о России как о государстве, которое их вырастило», — считает Медведев.

Возмущен и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что применил бы к нарушителям другой вид наказания. «Если, скажем так, я принимал бы решения, я выпорол бы их хорошенько. И родителям бы их сказал: „Вот вам ремень, следите за своими детьми“», — заявил он.

Того же мнения придерживается другой собеседник News.ru — представитель Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко

«Традиционалисты вспоминают о том, как раньше наказывали в подобных случаях. Когда люди совершали что-то непотребное, их пороли. Причем, это была показная порка, чтобы видели все», — указал Мирошниченко. По его мнению, такое наказание можно было бы применить и сейчас.

«Если их даже в тюрьму отправят, они выйдут оттуда более озлобленными. Для того, чтобы запомнилось на всю жизнь. Я предлагаю такую меру. Может быть, для них это будет позорно, что их возьмут, разденут, положат на скамьи и как следует.. !» — сказал собеседник News.ru.

Он припомнил, что ранее активисты Pussy Riot устроили акцию в Храме Христа Спасителя. «Когда они покушаются на святое, тогда можно прибегнуть и к более строгому наказанию в виде отработник, но не на общественных работах, а на рудниках или каменоломнях, с переселением. Такое действенное, меняющее жизнь человека. наказание, было бы очень эффективно, и они могли бы исправиться», — сказал Мирошниченко.

Между тем, депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал не политизировать акцию Pussy Riot. По мнению Милонова, нужно выяснить, что стало причиной такого поступка — хулиганские побуждения или просто психическое заболевание.

Global Look Press/Zamir Usmanov

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов

«Эти люди как раз пытаются свой собственный пиар и девиантное поведение выдать за некий политический протест, перформанс и так далее. Таких людей много, на матчах они выбегают. Всякие сумасшедшие, нудисты, эксбиционисты, извращенцы, такие вещи происходят постоянно», — сказал Милонов в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

По информации «Интерфакса», активисты Pussy Riot оказались не единственными желающими выбежать на футбольное поле во время финального матча мундиаля. После задержания активистов, которое произошло около семи часов вечера, было еще две попытки помешать матчу — в 20:10 и в 20:35.

Задержанные 15 июля активисты Пётр Верзилов , Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова до сих пор находятся в отделе полиции «Лужники». В соцсетях появилось видео, на котором хулиганов допрашивает неизвестный сотрудник полиции. Он называет одну из девушек «тварью», и высказывает сожаление, что «сейчас не 37 год».

По данным газеты «Московский Комсомолец», этот сотрудник — полковник полиции Юрий Здоренко. За резкие высказывания его могут привлечь к ответственности, утверждают источники в газете.

Начальник управления охраны общественного порядка главного управления МВД по Москве полковник Андрей Захаров назвал тех, кого точно будут проверять: это сотрудники ФСО ФСБ , так как именно эти ведомства должны отвечать за порядок возле футбольного поля.