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Виктор Бондарев поблагодарил МВД за организацию безопасности на ЧМ-2018
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Виктор Бондарев поблагодарил МВД за организацию безопасности на ЧМ-2018 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев от лица палаты регионов поблагодарил первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового за работу на завершившемся чемпионате мира по футболу.
«Российская полиция предприняла беспрецедентные меры безопасности на завершившемся чемпионате мира по футболу, что позволило многим уже сейчас назвать его самым лучшим в истории», — подчеркнул Виктор Бондарев в ходе совещания в Совете Федерации, посвящённого вопросам совершенствования миграционного законодательства.
В свою очередь, представитель МВД отметил, что для силовиков чемпионат ещё не закончился.
«Усиленный режим безопасности в стране, в соответствие с указом президента, действует до 29 июля», — напомнил замглавы МВД, добавив, что именно после этого срока президент Владимир Путин сделает окончательные выводы по работе правоохранительного блока на домашнем мировом первенстве.
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