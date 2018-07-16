Виктор Бондарев поблагодарил МВД за организацию безопасности на ЧМ-2018

Российская полиция предприняла беспрецедентные меры безопасности на завершившемся чемпионате мира по футболу, что позволило многим уже сейчас назвать его самым лучшим в истории», — подчеркнул Виктор Бондарев в ходе совещания в Совете Федерации , посвящённого вопросам совершенствования миграционного законодательства.

В свою очередь, представитель МВД отметил, что для силовиков чемпионат ещё не закончился.