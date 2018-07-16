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#зверьеивечер
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#зверьеивечер 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом. Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.
Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Конкурс «Вечерки», посвященный тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций и поднимает настроение, продолжается.
Екатерина Тимонина: Белоснежная полуперсидская кошка Маркиза очень аккуратная и умная особа. Но очень упрямая. Что бы мы ни делали — никогда не заходит в дом через дверь, только через окно. Но горшки с цветами целы!
Виктория Скороход: Это чудо мы назвали Алисой, наряжали во все розовое, делали хвостики. А потом оказалось, что наша мальтийская болонка — самец. За мудрый взгляд прозвали Бенджамином Баттоном!
Вечерняя Москва: последние новости
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