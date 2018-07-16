#зверьеивечер

Дорогие читатели, присылайте забавные фотографии своих домашних любимцев и истории о них на почту vecher@vm.ru и делитесь ими в социальной сети Instagram с хештегом. Авторов лучших рассказов и фото ждут призы.

Животные — лучший антидепрессант. Это может подтвердить каждый, у кого есть домашний питомец. Конкурс «Вечерки», посвященный тем, кто не дает нам хандрить, а, напротив, дарит массу положительных эмоций и поднимает настроение, продолжается.

Екатерина Тимонина: Белоснежная полуперсидская кошка Маркиза очень аккуратная и умная особа. Но очень упрямая. Что бы мы ни делали — никогда не заходит в дом через дверь, только через окно. Но горшки с цветами целы!