Болельщики приветствуют сборную Франции

RT на русском: последние новости

На забастовку, объявленную из-за перехода Роналду в «Ювентус», пришло пять человек

В Подмосковье рассказали о подготовке к запуску бесплатного проезда для пенсионеров в пригородных поездах

Стадион ЧМ-2018 в Волгограде не пострадал в результате ливня