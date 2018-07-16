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Болельщики приветствуют сборную Франции
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Болельщики приветствуют сборную Франции 

RT на русском 1 час назад
Национальная команда Франции по футболу вернулась в Париж после триумфального выступления на ЧМ-2018. Болельщики собрались в центре французской столицы, чтобы поприветствовать победителей турнира. RT ведёт прямую трансляцию.
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