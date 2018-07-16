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Активисты Pussy Riot переоделись и отправились в суд
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Активисты Pussy Riot переоделись и отправились в суд 

News.ru 1 час назад
Арт-активистов, которые выскочили на футбольное поле во время последнего матча Чемпионата мира, отвезли из отдела полиции в суд. Об этом сообщил один из них в своем Twitter, опубликовав фотографию из полицейского микроавтобуса.
Как видно на снимке, активисты больше не облачены в полицейскую форму, а девушки уже без париков. По данным задержанных, они находятся возле Хамовнического суда.
News.ru удалось связаться с Петром Верзиловым, но разговор оказался недолгим. «Мы в суде, и тут некий бардак», — сказал Пётр, после чего связь прервалась.
Вероятнее всего, сторонникам задержанных не удастся попасть на судебное заседание. Суд работает до 18-00, и если заседание по делу Pussy Riot начнется позднее, то рассматривать его будут без зрителей. Как сообщает «Медиазона», сейчас в суд пускают журналистов только по аккредитации.
Задержанные 15 июля члены арт-группы провели в отделе полиции почти сутки. Это означает, что их будут судить либо по административной статье, предполагающей арест, либо будет возбуждено уголовное дело.
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