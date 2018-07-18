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В Волгограде на улице Советской уложат покрытие из асфальтобетона
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В Волгограде на улице Советской уложат покрытие из асфальтобетона 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде стартовал очередной этап реконструкции улицы Советской. На дороге будет уложено покрытие из асфальтобетона.
По данным пресс-службы городской администрации, реконструкция будет проходить в дневное время. Движение транспорта перекрываться не будет. Помимо замены дорожного покрытия подрядчик заменит 86 люков инженерных коммуникаций, частично восстановит бордюрный камень. Напомним, ранее на улице Советской были проведены работы по реконструкции магистрального трубопровода, обновлены участки тепловой сети от 13-й Гвардейской до улицы Ленина. Всего было заменено 4,6 километра тепломагистрали. Добавим, оставить свой отзыв о реконструкции дорог, узнать о ходе дорожного строительства в городе можно узнать на официальной странице проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети.
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