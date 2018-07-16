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Управление Росреестра по Краснодарскому краю возглавил Александр Долгов
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Управление Росреестра по Краснодарскому краю возглавил Александр Долгов 

Деловая газета. Юг 57 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Сотрудникам управления Росреестра по Краснодарскому краю представили нового руководителя, на этот пост назначен Александр Долгов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Участие в официальном мероприятии принял заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков. Он отметил, что по результатам официального рейтинга системы госуслуг за I квартал текущего года региональное управление занимает первое место. Представляя Долгова, заместитель руководителя Росреестра выразил уверенность, что в связи с его назначением, достижения ведомства приумножатся.
Ранее управление Росреестра по Краснодарскому краю возглавлял Виктор Колодяжный, данный пост он занимал с ноября 2009 года. Контракт с Колодяжным был прекращен в конце июня 2018 года в связи с достижением им предельного возраста пребывания на гражданской службе.
Александр Долгов ранее работал в должности директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.
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