Управление Росреестра по Краснодарскому краю возглавил Александр Долгов

Участие в официальном мероприятии принял заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков. Он отметил, что по результатам официального рейтинга системы госуслуг за I квартал текущего года региональное управление занимает первое место. Представляя Долгова, заместитель руководителя Росреестра выразил уверенность, что в связи с его назначением, достижения ведомства приумножатся.

Ранее управление Росреестра по Краснодарскому краю возглавлял Виктор Колодяжный , данный пост он занимал с ноября 2009 года. Контракт с Колодяжным был прекращен в конце июня 2018 года в связи с достижением им предельного возраста пребывания на гражданской службе.

Александр Долгов ранее работал в должности директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.