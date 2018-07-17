В Совфеде оценили перспективы договоренностей России и США в сфере военной безопасности 

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что России и США удастся достигнуть и реализовать договорённости в сфере военной безопасности, в том числе по сирийскому вопросу и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Лидеры России и США на саммите в Хельсинки отметили, что российские и американские военные находят консенсус быстрее и работают в целом эффективнее, чем политики. Поэтому убеждён, что сотрудничество РФ и США в названных вопросах реально, можно ожидать положительного взаимодействия со стороны США», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Серебренников выразил надежду на то, что и «политическая составляющая подтянется и даст предложения по реализации других инициатив и договорённостей», которые были высказаны на саммите в Хельсинки.
Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил о готовности ведомства к практической реализации договоренностей президентов России и США в сфере международной безопасности, которые были достигнуты в Хельсинки.
По его словам, в министерстве, в частности, готовы «активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генштабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности».