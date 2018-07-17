В Совфеде оценили перспективы договоренностей России и США в сфере военной безопасности

«Лидеры России и США на саммите в Хельсинки отметили, что российские и американские военные находят консенсус быстрее и работают в целом эффективнее, чем политики. Поэтому убеждён, что сотрудничество РФ и США в названных вопросах реально, можно ожидать положительного взаимодействия со стороны США», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Серебренников выразил надежду на то, что и «политическая составляющая подтянется и даст предложения по реализации других инициатив и договорённостей», которые были высказаны на саммите в Хельсинки.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил о готовности ведомства к практической реализации договоренностей президентов России и США в сфере международной безопасности, которые были достигнуты в Хельсинки.